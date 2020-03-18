Kolonya ve dezenfektan ihracatı izne tabi tutuldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı ihracı kayda bağlı ürünlere ilişkin tebliğ yayımladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulabilecek olan etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşının (maske kumaşı) ihracı izne tabi oldu.



Ticaret Bakanlığı koronavirüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor. İhracı kayda bağlı mallara ilişkin listeye yeni ürünler eklendi.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşı bundan sonra izin almadan ihraç edilemeyecek.