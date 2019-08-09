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09 Ağustos 2019 Cuma 12:20:42 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:21:57

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

Türk Hava Yolları'nın(THY) büyüyen filosuna paralel olarak uçuş ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katıldı. THY'nin yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanını da 29 Ağustos saat 15.00a kadar yayında kalacak.

Türk Hava Yolları, şu an 341 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 263 uluslararası olmak üzere dünyanın 125 ülkesindeki 313 noktaya uçuyor.  İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artacak olan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları filosuna katmaya başlayan THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY'nin pilot alım ilanlarına başvurular da tüm hızıyla sürerken bu yılın ilk yarısında da kabin görevlisi sayısı da arttı.THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katılmasıyla kabin personeli sayısı 12 bin 246'ya yükseldi. 31 Aralık 2018 tarihinde 5 bin 213 olan pilot ve pilot adayı sayısı ise 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484'e çıktı. Türk Hava Yolları personel sayısı da 30 Haziran tarihi itibarıyla yüzde 16 artarak 28 bin 934 oldu.
 
THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayı ilanına başvurular devam ediyor
 
Türk Hava Yolları'nın yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanını da 29 Ağustos saat 15.00´a kadar yayında kalacak.
 
İlanın Genel Özellikleri
 
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
 
-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
 
-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 
-Boy uzunluğunun 157 cm´den kısa, 195 cm´den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,
 
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
 
-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
 
-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
 
-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.` nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.
 
-Yabancı Dil (İngilizce) Şartı
 
-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde istenilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek
 
Umre uçuşlarında 213 bin yolcu taşıdı
 
Bu arada Türk Hava Yolları umre uçuşlarında bu yılın ilk yarısında 2 bin 280 seferde 213 bin 849 yolcuyu kutsal topraklara taşıdı.

(DHA)

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