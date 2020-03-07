07 Mart 2020 Cumartesi 09:33:32 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 09:35:57
THY'den flaş koronavirüs açıklaması: En etkin yöntemlerle önlem alıyoruz
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Üstün "Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır" dedi.
Son dakika haber: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır." dedi.
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