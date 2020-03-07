THY'den flaş koronavirüs açıklaması: En etkin yöntemlerle önlem alıyoruz

Son dakika haber: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır." dedi.



