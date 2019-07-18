THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal': Gezginleri, Bali'yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz

  • Bist 100
    101566
  • Dolar
    5,6851
  • Euro
    6,3928
  • Altın
    259,5780
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Fatih Terim'in cezası onandı! Fatih Terim'in cezası onandı!
YKS istatistikleri açıklandı YKS istatistikleri açıklandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Vatandaşımızın çevre kirliliğinden zarar görmesine rızamız olamaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Vatandaşımızın çevre kirliliğinden zarar görmesine rızamız olamaz
FETÖ sanığı eski polis Sönmez'e 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ sanığı eski polis Sönmez'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
İzmir'deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı İzmir'deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama
Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi
Üniversite okuyor sandığı oğlunun çürümüş haldeki cesedini buldu Üniversite okuyor sandığı oğlunun çürümüş haldeki cesedini buldu
ABD'li senatör Schumer, FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi ABD'li senatör Schumer, FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi
İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi
18 Temmuz reyting sonuçları! Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana, Yaparsın Aşkım kim birinci oldu? 18 Temmuz reyting sonuçları! Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana, Yaparsın Aşkım kim birinci oldu?
Cezaevinden firar eden iki hükümlü kimlik kontrolünde enselendi Cezaevinden firar eden iki hükümlü kimlik kontrolünde enselendi
İzmir’de otomobilin otobüs durağına dalması sonucu 2 kişi yaralandı İzmir’de otomobilin otobüs durağına dalması sonucu 2 kişi yaralandı
Manchester City, Trabzonsporlu Abdülkadir için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardı Manchester City, Trabzonsporlu Abdülkadir için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardı
BM Özel Raportörü, "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısından bulundu BM Özel Raportörü, "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısından bulundu
Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Gençlerbirliği, stoper Zargo Toure'yi transfer etti Gençlerbirliği, stoper Zargo Toure'yi transfer etti
Saklıkapı kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor Saklıkapı kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Baskan Erdoğan'a taziye telefonu Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Baskan Erdoğan'a taziye telefonu
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüs Kalın, Bolton ile telefonda görüştü: F-35 konusunda duyulan rahatsızlık iletildi Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüs Kalın, Bolton ile telefonda görüştü: F-35 konusunda duyulan rahatsızlık iletildi
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı
Hikmet Karaman, Deniz Türüç'ün Galatasaray'a yakın olduğunu açıkladı Hikmet Karaman, Deniz Türüç'ün Galatasaray'a yakın olduğunu açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:50:59 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:52:35

THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal': Gezginleri, Bali'yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz

THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları olarak dünyanın dört bir yanında gezginleri, Endonezya ve Bali'yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları olarak dünyanın dört bir yanında gezginleri, Endonezya ve Bali’yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz." dedi.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal, THY'nin dün İstanbul'dan Bali'ye ilk direkt seferini gerçekleştirmesinin ardından bugün adaya bağlı Nusa Dua kentinde, Endonezya Turizm Bakan Yardımcısı Nia Niscaya ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Birdal, THY'nin havacılıktaki başarılarına değindi.

Birdal, THY'nin 320'yi aşan uçak sayısıyla dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları konumunda olduğunu belirterek "Asya ve Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'un stratejik merkez konumu, Bali'yi 300'den fazla uluslararası destinasyona bağlamamıza imkan vermektedir." dedi.

İstanbul'da inşa edilen yeni havalimanının artan talepleri karşılayan eşsiz bir havacılık merkezi olduğunun altını çizen Birdal, "İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandıktan sonra bugün 90 milyon olan senelik yolcu kapasitesini 200 milyona çıkaracaktır. Tüm havacılık tutkunlarını konumu, kapasitesi ve yenilikleriyle küresel sivil havacılığın merkezi olacak ve hava yolları ulaşımını dönüştürecek bu tesisi deneyimlemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Birdal, İstanbul-Bali seferlerinin, hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak için doğum yeri "Maçka" ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapılacağı müjdesini verdi ve uçağın özelliklerini basın mensuplarıyla paylaştı.

"Dost ve kardeş Endonezya'da daha fazla büyüme azmindeyiz"

Bali'nin dünyanın en gözde turist destinasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Orhan Birdal, "Ortak değerlere sahip olduğumuz, misafirperverliği ve unutulmaz deneyimleriyle tanınan bir ülkedeyiz. THY olarak dost ve kardeş Endonezya’da daha fazla büyüme ve ülkemiz arasındaki bağları daha güçlendirme azmindeyiz." ifadesini kullandı.

Birdal, Endonezya ile daha yakın ilişkiler ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak "Birlikte bu güzel adada nice başarılı adımlar atmayı temenni ediyoruz. Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolları olarak dünyanın dört bir yanında gezginleri, Endonezya ve Bali’yi THY kalitesiyle keşfetmeye çağırıyoruz." dedi.

Endonezyalı Bakan Yardımcısı Nia, THY'nin büyüyen uçuş ağına vurgu yaparak "İstanbul Avrupa'nın büyük bir aktarma merkezi. Diğer tarafta Bali, dünyaca tanınan gözde bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Nia, "THY'nin yeni rotasının Endonezya'ya yabancı turist sayısını artırmasını umuyoruz. İstatistikler, Endonezya'ya yabancı turistlerin yüzde 75'inin hava yoluyla geldiğini gösteriyor. THY'nin geniş uçuş ağı, bu fırsatı daha da büyütmeyi vadediyor." diye konuştu.

Bali'ye direkt sefer başlatarak turistik adanın tanıtılmasına katkı sağladığı için THY'ye teşekkür eden Bakan Nia, "Bu hamlenin hava yolu şirketinin işi ve bizim turizmimiz için iyi olacağından eminim." şeklinde konuştu.

Nia, ağustostan itibaren her gün İstanbul-Bali seferi düzenleneceğini kaydetti.

(AA)

YKS istatistikleri açıklandı
Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! F-35 rahatsızlığı dile getirildi
"Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması lafı, Siyonist lobinin lafıdır"
Türk Başkonsolosluk çalışanını şehit etmişlerdi.. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Dr. Gözügüzelli'den çarpıcı 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Haklarımızı gasp etme çabaları devam ederse...
Türk bilim adamı açıkladı: S-400 ile birlikte tarih oluyor
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi
Bomba transfer çalımı! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı
Son dakika... YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Aşık olduğu hırsızın ailesine girebilmek için çete kurdu
Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müjdeyi verdiler! Büyük indirim yolda...
Dünyayı kendine hayran bıraktı! Başörtülü genç kızdan büyük başarı
Berna Laçin'in tweetine halk çok öfkelendi: Hangi ülkede yaşıyorsunuz?
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye, S-400'lerden çok daha fazlası
Son dakika... Rusya'dan flaş 'Su-35' teklifi: Türkiye isterse, hazırız!
Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
Soymak için girdiği işyerinin ortasına büyük abdestini yaptı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ