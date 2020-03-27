THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu.
Türk Hava Yollar (THY),yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir." belirtildi.
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