THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yollar (THY),yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir." belirtildi.