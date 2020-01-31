31 Ocak 2020 Cuma 07:33:13 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 07:50:50
THY, Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu
Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.
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