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08 Ekim 2019 Salı 10:09:52 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 11:39:08

THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? merak ediliyor. Türk Hava Yolları (THY) 700 kabin memuru alacağını açıkladı. Haberi görenler THY kabin memuru alımı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. THY İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında adaylar aranan sağlık ve fiziki koşulları yer alıyor. THY kabin memuru alımı başvuruları ve şartları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Türk Hava Yolları (THY) 700 kabin memuru alımı yapıyor. THY İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde 700 kadın kabin memuru alacak. Haberi görenler "THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. THY İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında adaylar aranan sağlık ve fiziki koşulları yer alıyor. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda;
 
Güler yüzlü,
 
İletişim becerisi yüksek,   
 
Ekip çalışmasına yatkın,
 
Dinamik
 
bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.  
 
 
Genel Koşullar
T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
 
01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak
 
En az lise mezunu olmak
 
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
 
Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
 
Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

 
Sağlık ve Fiziki Koşullar
160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
 
THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak
 
Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
 
THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
 
THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri
 
Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)  
 
THY A.O İngilizce Sınavı
 
Mülakat Süreçleri      
 
Evrak Kontrolü 
 
İngilizce Mülakatı
 
Boy-Kilo Ölçümü
 
Dövme ve Yara izi Kontrolü
 
(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı
 
Kurul Mülakatı
 
Psikolog Görüşmesi  
 
Grup Değerlendirme Çalışması
 
Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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