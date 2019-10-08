Türk Hava Yolları (THY) 700 kabin memuru alımı yapıyor. THY İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde 700 kadın kabin memuru alacak. Haberi görenler "THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. THY İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında adaylar aranan sağlık ve fiziki koşulları yer alıyor.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda;



Güler yüzlü,



İletişim becerisi yüksek,



Ekip çalışmasına yatkın,



Dinamik



bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.





Genel Koşullar

T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)



01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak



En az lise mezunu olmak



İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)



Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak



Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.



Sağlık ve Fiziki Koşullar

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)



THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak



Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.



THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.



THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri



Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)



THY A.O İngilizce Sınavı



Mülakat Süreçleri



Evrak Kontrolü



İngilizce Mülakatı



Boy-Kilo Ölçümü



Dövme ve Yara izi Kontrolü



(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı



Kurul Mülakatı



Psikolog Görüşmesi



Grup Değerlendirme Çalışması



Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)