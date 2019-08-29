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29 Ağustos 2019 Perşembe 13:12:49 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:13:22

THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi

THY ile Oman Air arasında var olan çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air arasında var olan çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi çerçevesinde THY, Oman Air'in icra ettiği Maskat-Dubai tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek. Buna mukabil, Oman Air de Türk Hava Yollarının geniş uçuş ağından faydalanarak, milli hava yolunun Cenevre'ye düzenlediği tarifeli seferlerde kendi uçuş kodunu kullanarak satış yapabilecek.

THY ve Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması, 2013 yılının aralık ayında imzalanırken Oman Air'in 1 Haziran 2018 itibarıyla Maskat-İstanbul güzergahında seferlerine başlamasıyla birlikte karşılıklı hale getirildi. 2019 yılının şubat ayında ise Oman Air'ın Salalah ve THY'nin de Roma ile Kopenhag seferleri kapsamında taraflar arasındaki anlaşma genişletildi.

Bugün, mevcut kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi sayesinde her iki taşıyıcı tarafından düzenlenen uçuşlarla yolcular, İstanbul ve Maskat ötesinde daha fazla seyahat imkanına sahip olabilecek. Böylelikle hem bayrak taşıyıcı hava yolu şirketlerinin, hem de ülkelerinin ticari ortaklığı artacak.

(AA)

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