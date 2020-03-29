THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız." bilgisini verdi.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiğini belirtildi.

Açıklamada, 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulduğu kaydedilerek, "29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda bugün saat 17.00 itibarıyla iç hat uçuşlarında tüm yolculardan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceği aktarılan açıklamada, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmelerin kısa sürede bilgilere sunulacağı bildirildi.

AA