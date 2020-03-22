Türk Hava Yolları 5 yer dışında tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.
THY, Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Washington hariç tüm seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurduTürk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.
Kargo seferlerimiz devam edecektir.
Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.
Bu da geçer yahu!, diyoruz.
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