12 Ocak 2020 Pazar 21:59:43 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 22:02:16
THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini karşılıklı iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.
Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
(AA)
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