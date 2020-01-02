Mecliste görüşülen Libya tezkeresi son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar tezkerenin kelime anlamının ne olduğunu ve mecliste kabul edilmesi için kaç oya ihtiyaç ihtiyaç olduğunu öğrenmek istiyor. Tezkere nedir, tezkere ne demektir? Tezkere kaç oyla kabul edilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşte tezkere ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

TEZKERE NEDİR, NE DEMEKTİR?

Tezkere, küçük bir kâğıda yazılmış not, pusula oluyor. Tezkere bir işe izin verildiğini bildiren resmi kâğıt oluyor.

TEZKERE KAÇ OYLA KABUL EDİLİR?

Tezkerenin kabul edilmesi için, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun 2kabul' oyu vermesi gerekiyor.

TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanıyor.

TBMM, Anayasa’da başka bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar veriyor.

Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamıyor.

LİBYA TEZKERESİ İÇİN OYLAMA YAPILACAK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından 2 Ocak'ta olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açıldı.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.