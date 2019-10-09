09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:06:42
Tezkere içini yakmış
Sınırlarımızdaki terör koridoru projesini ortadan kaldıracak harekât planını, "Ne işimiz var bizim Suriye'de" sözleriyle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında, Sınır ötesi harekât tezkeresine içimiz yana yana evet diyeceğiz ifadelerini kullandı.
CHP geçtiğimiz günlerde Suriye konulu bir seminer düzenlemiş, burada terör örgütü PKK/YPG’yi savunan isimleri konuştururken, muhaliflerden kimseyi çağırmamıştı.
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