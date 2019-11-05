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05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:37:21

"Teyakkuz halindeyiz"

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Sözcü Kalın, "Terör koridoruna çok ciddi darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir" dedi. 

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Külliye'de topladı. Toplantının ana gündemini, Barış Pınarı Harekatı'nda bundan sonra atılacak adımlar ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili çalışmalar oluşturdu. Terörle mücadele ve ekonomik gelişmelerin de ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz” dedi. 

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİK İÇİNDE 

Sözcü Kalın açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Harekat sadece bizi ve bölgemizi değil dünya siyasetini de ilgilendirdiği için önemini koruyor. Tel Abyad ile Resulayn arası terör unsurlarından temizlendi. Bugün bölgede EYP'nin patlaması sonucu bir askerimiz şehidimiz oldu. Bu tür saldırıların önlenmesi için askerlerimiz cansiperane bir şekilde görevine devam ediyor. Tel Abyad'da pazar yerine düzenlenen saldırı terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Terör unsurlarının alan kaybettikçe paniği artıyor. Terör örgütünün Hıristiyan azınlığın hedef alındığına yönelik propagandası sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.” 

YPG'NİN TACİZ SALDIRILARI 

“Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir” diyen Kalın, YPG'nin taciz saldırılarına ilişkin, “Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor” açıklamasında bulundu.  

RUSYA İLE İKİNCİ DEVRİYE  

Kalın, “Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, ister Avrupa Birliği olsun, ister başka ülkeler olsun. PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemli” diye konuştu.  Sözcü Kalın, Rusya ile ikinci kara devriyesinin bugün yapılacağını söyledi.

KAZAN'I YALNIZ BIRAKMADI 

Başkan Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu. Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi. Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ziyarete, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. 

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