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03 Şubat 2020 Pazartesi 17:00:53 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 17:04:29

Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli skandalı için flaş açıklama: Bir an önce görevden alınmalıdır

İBB'de başörtülü hanım çalışanlara toplantılarda hakaret, onur kırıcı ve rencide edici tavırlar ve ifadelerle saldırdığı öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına yönelik tutumuna ilişkin AK Parti'den sert bir açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili açıklama yaptı.

"SİYASİ BEDELİ DERHAL GÖREVDEN ALINMASIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır. Konu zaten yargıya taşınmıştır. Hukuki sonucu buradan göreceğiz. Ancak bir de bu ahlaksız ifade ve davranışların siyasi sonucu olmalıdır. Siyasi sonucu ise; kendini bilmez bu kişinin bir an önce görevden alınması olmalıdır" dedi.

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