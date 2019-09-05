Tevfik Göksu'dan bin 717 makam aracını bulamayınca hizmet araçlarını Yenikapı'ya yığan Ekrem İmamoğlu'na: Şov uğruna İstanbul'da hayatı durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce İstanbul’da bin 717 makam aracı olduğu iddiasını ortaya atan Ekrem İmamoğlu’nun, belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı’ya dizdirmesine tepki yağdı.

Sabah’a konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu’nun makam aracı bulamayınca sahadaki hizmet araçlarını dizdirtmeye karar verdiğini söyledi.

Yenikapı’daki araçların hepsinin hizmet aracı olduğunu belirten Göksu, “Şu an İstanbul’da evde bakım dahil hayat durmuştur. Madem ihtiyaç fazlasıydı, 60 gündür neden tutuyorsunuz bu araçları?” sözlerini kullandı.

Tevfik Göksu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş. Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları.

HER BİRİME “SEN ŞU KADAR ARAÇ GÖNDERECEKSİN” DENİLMİŞ

Aldığım bilgilere göre her birime “Sen 3 araç göndereceksin.” diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş! Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

YALAN İDDİALARINI İSPATLAMA HIRSIYLA İSTANBUL’DA HAYATI DURDURDULAR

Bu hırsla İstanbul’da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şu an bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda.

BUGÜN EVDE BAKIM BEKLEYEN HASTA YENİKAPI’YA BAKSIN

Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne, bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı’ya baksın. Araçlar şu an Sayın Başkanın fantezisine hizmet veriyor.

MADEM İHTİYAÇ FAZLASIYDI 60 GÜNDÜR NEDEN TUTUYORSUNUZ?

Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? Göreceğiz, takip edeceğiz.

DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR

Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. Hani 1717 makam aracı?



