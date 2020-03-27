Tevfik Göksu arşivden paylaşıp Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi: Samimiyetsizlik

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse karşı 3 büyük hastane yapmış gibi açıklama yapmasına tepki gösterdi. Göksu, İmamoğlu'nun bu bölgelerde yapılması planlanan projelere daha önce karşı çıktığını hatırlatarak, "Tam bir samimiyetsizliktir" ifadelerini kullandı. Göksu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2682 yataklı Şehir Hastanesinin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri halini sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir."





DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Ekrem İmamoğlu 2013'te, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde İBB'nin Beylikdüzü'nde su ürünleri hali yapmasına karşı çıkmıştı.



