Tetikçi Murat Ağırel'in, MİT şehitlerini 'Case Officer' yorumuyla deşifre ettiği ortaya çıktı

MİT'e operasyon çekmek için kullanılan maşalar mercek altında. Libya'daki kritik bir görevde bulunurken şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerinin isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'e yönelik suçlamaların ayrıntılarına ulaşıldı.

FOTOĞRAF VE İSİMLERİ YER ALDI

Ağırel'in @muratagirel kullanıcı adlı Twitter hesabından 22 Şubat 2020 tarihinde paylaştığı iletide "Libya'da şehit olan ve birkaç şehidimiz var, diyerek geçiştirilen, tören dahi yapılmadan defnedilen Caseofficer meslek memuru kahraman şehitlerimizin isimleri … ve …'dır" ifadelerine yer verdi.

Bu mesajın altında MİT mensubu şehitlerin resmî bir giyim tarzıyla çekilmiş fotoğrafları ve isimleri yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından, 4 Mart 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu paylaşımla ilgili suç duyurusu yapıldı. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. Maddesine göre suç işlendiği belirtildi.

Bu şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Murat Ağırel'in yanı sıra benzer şekilde MİT şehitlerini ifşa eden Yeni Yaşam Gazetesi yöneticileri Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.

Oda TV internet sitesinde de MİT şehitlerinin farklı şekilde ifşa edilmesi sebebiyle Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç da soruşturmaya dahil edildi.

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"Devletiniz teröristtir" diyen HDP'li Ahmet Şık da adliyeye gelerek Ağırel'e destek verdi.

YAKALAMA KARARI

Muhabir Hülya Kılıncı'ın MİT şehitlerinin ifşa edilmesiyle ilgili haberi Oda TV Genel yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a gönderdiğini, yayınlanmasını onun sağladığını itiraf etmesi üzerine Pehlivan da soruşturmaya dâhil edildi. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ile Mehmet Fatih Çelik'in de ifadelerine başvuruldu. Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üç şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği Murat Ağırel, Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Murat Ağırel'in kendisine ulaştırılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personel ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerini ifşa ederek yayınladığı, MİT mensubu şehitlerinin ve ailelerinin ve yakınlarının can güvenliklerini tehlikeye soktuğu bu bilgilerin Ağırel'in de vasıtasıyla yayıldığı kaydedildi.

Ağırel'in suça konu tweetinde kullandığı "Caseoffiser" teriminin resmî istihbarat kurum görevlisi anlamına geldiği, şehit olan isimlerin MİT görevlisi olduklarının bilinerek paylaşımın yapıldığı suçlamalar arasında yer aldı.

Şehit MİT görevlilerinin fotoğraflarının resmî bir kurumdan elde edildiği değerlendirilirken Ağırel'in MİT mensubu şehitlerin aileleri ve yakınlarının can güvenliklerini tehlikeye sokmak maksadı ve özel kasıt ile suça konu paylaşımı yaptığı iddia edildi.

Ağırel hakkındaki soruşturma "İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlaması kapsamında yürütülüyor.

Sabah