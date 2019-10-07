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07 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:44:04

Tetikçi FETÖ sahaya sürüldü

Türkiye’nin, tehdit ve baskılara rağmen Doğu Akdeniz ve güvenli bölge konularındaki kararlılığından geri adım atmaması üzerine, FETÖ tetikçileri devreye girdi. ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Babahan'ın skandal paylaşımını beğenerek mesaj verdi. 

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamak isteyen Yunanlar ve Rumların planları, Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde suya düştü. Yunanlar ve Rumlar, yaptıkları provokasyonlar işe yaramayınca, Türkiye’yi birçok kez ABD ve AB ülkelerine şikâyet etti. Ancak Türkiye geri adım atmadı. PKK/YPG’li teröristlerin sınırlarımızda oluşturduğu tehlikeyi önlemek isteyen Ankara, bunun için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için harekete geçti. Başkan Erdoğan, ABD’nin oyalama taktiklerine sert çıkarak olası bir operasyon için hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. 

TETİKÇİLER HEDEF ALDI 

Türkiye’nin tehdit ve baskılara karşı, Doğu Akdeniz ve güvenli bölge konularındaki kararlı tutumundan vazgeçmemesi üzerine, Pensilvanya'daki tetikçiler yeniden devreye sokuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cuma günkü, “CHP, milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmiştir” çıkışının ardından FETÖ'cüler, sosyal medyada MHP liderini hedef aldı. O isimlerden biri olan firari Ergun Babahan, “Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” mesajını paylaştı. ABD Büyükelçiliği, Babahan'ın skandal paylaşımını beğenerek mesaj verdi. Ankara'nın skandal beğeniye tepkisi çok sert oldu.  

KİRLİ İTTİFAK DEVREDE 

Tepkiler üzerine beğeni kaldırılarak skandal paylaşım siteden silindi. Ardından ‘yanlışlıkla oldu, özür dileriz’ mesajı paylaşıldı. Ancak ne yanlışlık bahanesi ne de dilenen kuru özür, kirli ittifakın emellerini saklayabildi. 17-25 Aralık yargı kumpası ve 15 Temmuz kalkışmasında tetikçi olarak kullanılan ihanet örgütü, bu kez milli meselelerde dik duruşundan taviz vermeyen Bahçeli üzerinden operasyona kalkıştı. 

BAKANLIK İZAHAT İSTEDİ 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, büyükelçiliğin beğenisi nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçisi David Satterfield şehir dışında olduğundan, Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier bakanlığa çağrılarak, açık ve net izahatte bulunması istendi. Bunun üzerine yapılan ikinci bir açıklamada yeniden özür dilenerek, “Ergun Babahan'la bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı  tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz” denildi. 

POMPEO'DAN TABLOLU MESAJ

Trump yönetimi, üstü kapalı bir başka tehdit mesajını, Osmanlı tarihi üzerinden verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin yasadışı olduğunu ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'la birlikte, Osmanlı donanmasının yenilgisinin resmedildiği tablo önünde gülerek poz verdi.

YENİ BİR OPERASYON BAŞLATTILAR

MHP Genel Sekreteri İsmet Ataman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vahim paylaşım, ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir. ABD Büyükelçiliği bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir” dedi.   

BU ÇİRKİN EYLEM SORUŞTURULMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın, MHP lideri Bahçeli'yi hedef aldığı bir paylaşımın beğenilmesini kınadı. Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD Ankara Büyükelçiliği'nin, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz. ABD Büyükelçiliği’nden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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