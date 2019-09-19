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19 Eylül 2019 Perşembe 11:50:43 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:52:19

TESYEV’in geleneksel bahar yemeğinde Şenez Erzik'e doğum günü sürprizi!

Bu yıl 20. Yılını kutlayan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (TESYEV) 18 Eylül Çarşamba günü SUNSET GRILL&BAR’da gerçekleştirilen yemeği TESYEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Yavuz Kocaömer ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar’ın ev sahipliğinde düzenledi. Etkinliğe sosyal sorumluluk projelerine gönül vermiş tanınmış simalar katılırken Demet Akbağ sürpriz yaparak davete renk kattı.

Spor dünyasının duayen isimlerinden Şenez Erzik’in de misafirler arasında olduğu davette doğum günü dolayısıyla Şenez Erzik için sürpriz pasta kesilerek yeni yaşı kutlandı. TESYEV’in davetine ayrıca cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve ulusal basının önemli temsilcileri de katıldı. 

Engellilerin eğitimi için burs imkânı, tüm spor dallarına katılabilmeleri ve sosyal alanlara kolayca ulaşabilmeleri için çalışmalar yapan TESYEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer şunları söyledi: “Engelli bir insanın psikolojik ve fizyolojik olarak neler çektiğini en iyi bilenlerdenim. Onlar için TESYEV çatısı altında birleşerek 20 yıldır sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımıza değerli dostlarımın katkılarıyla hız kesmeden devam etmekteyiz. Önceki yıllarda olduğu gibi  ‘Bu etkinlikler sayesinde vakfımıza kaynak yaratmanın yanında, yeni vakıf dostlarımızla tanışma ve kaynaşma fırsatı olarak da  birlikte güçlenmenin mutluğunu yaşıyorum. Yemeğimize katılarak vakfımıza destek olan dostlarımıza, Sunset Grill&Bar ailesine, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum' dedi.

20 yıldır aralıksız olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden TESYEV, engellilerin eğitimi için burs imkânı sağlanması, tüm spor dallarına katılabilmeleri ve sosyal alanlara kolayca ulaşabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. 

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