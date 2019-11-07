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07 Kasım 2019 Perşembe 15:36:39 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 15:38:55

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, okunacak dualar neler?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, okunacak dualar neler? merak ediliyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Mümin vatandaşlar tesbih namazını da kılmak istiyor. Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırıyor. Tesbih namazı rekatları ve okunacak dualar haberimizde yer alıyor..

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili dualarla ve ibadetlerle idrak ediliyor. Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, okunacak dualar neler? sorularının yanıtı Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırıyor. Tesbih namazı rekatları ve okunacak dualar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekiyor.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

TESBİH NAMAZI REKATLARI

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.


2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

 

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

 

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?

Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.

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