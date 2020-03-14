  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    319,3810
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kâbe imamı Kâbe'nin tavafsızlığına dayanamadı, hüngür hüngür ağladı Kâbe imamı Kâbe'nin tavafsızlığına dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Tesadüf mü FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler Tesadüf mü FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Amerikalılar ve İngilizlerden sonra bir Türkiye skandalı da Ruslardan Amerikalılar ve İngilizlerden sonra bir Türkiye skandalı da Ruslardan
Türkiye'nin Yunan'ı korkutacak hamlesini Bayraktar duyurdu: Milli İHA 'Bayraktar TB2' sınırda Türkiye'nin Yunan'ı korkutacak hamlesini Bayraktar duyurdu: Milli İHA 'Bayraktar TB2' sınırda
Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz
Koronavirüs fiyatları fena vurmuştu! Müjdeli haber: Fiyatları birkaç güne düşecek Koronavirüs fiyatları fena vurmuştu! Müjdeli haber: Fiyatları birkaç güne düşecek
Trump'ın doktorundan şaşırtan açıklama! Koronavirüste ölü sayısı durdurulamıyor Trump'ın doktorundan şaşırtan açıklama! Koronavirüste ölü sayısı durdurulamıyor
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı, 44 kişi yaralandı Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı, 44 kişi yaralandı
Ekvador'da koronavirüsten ilk ölüm, Guetemala'da ilk vaka Ekvador'da koronavirüsten ilk ölüm, Guetemala'da ilk vaka
2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi 2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 9 ülkeden yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu İçişleri Bakanlığı açıkladı: 9 ülkeden yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu
Kanada Merkez Bankası faiz indirdi Kanada Merkez Bankası faiz indirdi
ABD, Çin'in Washington Büyükelçisini "koronavirüs iddiaları" üzerine Dışişlerine çağırdı ABD, Çin'in Washington Büyükelçisini "koronavirüs iddiaları" üzerine Dışişlerine çağırdı
Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama
İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu
Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kovid-19 testi negatif çıktı Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kovid-19 testi negatif çıktı
Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü
Yaralı puhu tedaviye alındı Yaralı puhu tedaviye alındı
Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
İstanbul'da Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı zirve telekonferansla yapılacak İstanbul'da Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı zirve telekonferansla yapılacak
HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Mart 2020 Cumartesi 08:50:07 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:55:38

Tesadüf mü FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler

Dink suikastı şüphelisinin öldürülmesinden sonra bu kez FETÖ'nün kritik adamı Hazim Sesli cezaevinde şişlendi.

Dink davası sanıklarından istihbaratçı subay Ateş'in Düzce'de infaz edilmesinden bir gün sonra Feto'nun “her işi halledilsin” dediği örgütün bürokrasi imamı Hazim Sesli, cezaevinde şişlendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Mustafa Özcan arasındaki savaş, örgüt içinde yapılan ihbarları bir üst boyuta taşıdı. Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda görevli eski istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, önceki gün Düzce’de aracı içerisinde infaz edildi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Ateş’in, cinayetten 5 ay 15 gün önce Dink’in konutu ve sahibi olduğu yayınevinde keşif faaliyetinde, cinayetten 3 saat önce de yayınevinin önünde bulunduğu belirlenmişti.

AİLESİYLE KONUŞUYORDU

Ateş’in suikasta uğramasından bir gün sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘her işi halledilsin’ diyerek koruduğu örgütün bürokrasi imamı Hazim Sesli, kaldığı Menemen Cezaevi’nde saat 04.30’da 7 farklı yerinden şişlendi. Sesli, ailesiyle telefonda görüşürken uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Sesli, Uşak’ta yapılan operasyonda yakalanmış, ev ve işyerinde yapılan aramalarda elebaşıyla çekilen fotoğrafının yanı sıra 1999-2000 yıllarında, Pensilvanya’da çekildiği tahmin edilen fotoğraflar bulundu. Fotoğraflarda futbolcular, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk görülüyordu.

BİRBİRLERİNİ KARŞILIKLI İHBAR ETTİLER

FETÖ tarafından ABD’den emniyete gönderilen ihbar mailinde Mustafa Özcan’ın kızı Zehra Bozkurt’un adresi verilmişti. Bozkurt, 23 Ekim’de İzmir’de yakalandı. Hemen ardından Mustafa Özcan grubu ise Almanya’dan Gülen’in yeğeni olan 30 yaşındaki Zeynep Gülen’in adresini ihbar etti. Ve Zeynep Gülen’de 25 Ekim’de Beykoz’da durdurdukları araçta yakaladı.

‘GÜLEN İÇİN ÖLÜRÜM’ DEDİM SORULARI VERDİLER

FETÖ soruşturmalarında itirafçı olan örgüt mensupları, sınav hilelerini anlattı. Örgütte 22 yıl yer alan ve yüzlerce kişinin ismini veren bir subay şunları anlattı: “Askeri okul için teklif yapan abi, bana formları getirdi. Formları doldururken cemaate ne derece bağlı olduğumu anlamak için teste tabi tuttular. Abi bana ‘Hoca efendiyi korumak için elinde bir el bombası olsa onun pimini çeker misin? Kendini hoca efendi için feda eder misin?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. Daha sonra formları doldurduk.”

SORULARIN AYNISIYDI

“1994’te Kuleli sınavına girmeden 2 gün önce, abiler 50 soru getirdi. ‘Soruyu çöz cevabını ezberle’ dediler. Hepsi aynıydı. Asil listeden kazanacak şekilde puan aldım.”

(Akşam)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER