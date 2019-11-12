Teröristlerle petrol devriyesi

Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye ilçesi sınırlarında kalan topraklarda, terör örgütü YPG/PKK tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/PKK’lılar bir arada görüntülendi.

Barış Pınarı Harekâtı sırasında 16 üs ve askeri noktadan çekilen ABD ordusu, petrol yataklarının bulunduğu 6 üsse geri döndü.

BİRBİRLERİNE EŞLİK EDİYORLAR

Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere YPG/PKK’lılar eşlik ediyor. ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı. Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD’li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor. Türkiye’yle ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.

ÇEKİLME DEĞİL YERLEŞME

ABD yönetimi, ekim ayı sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı. ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekât sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Ayn el Arab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü. Suriye'deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor'da iki üs daha inşa ediyor.