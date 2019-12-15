Teröristlerin yeni korkuları olacaklar: Kamikaze Mini İHA’lar güvenlik güçlerimize teslim edilecek

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan sözleşme kapsamında güvenlik güçlerimize 356 tane Kargu-2 teslim edileceğini bildirdi.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demir, “Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz.” dedi.

Paylaşımına bir de video ekleyen İsmail Demir, şu notu düştü:

“STM ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek.”