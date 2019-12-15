Teröristlerin yeni korkuları olacaklar: Kamikaze Mini İHA’lar güvenlik güçlerimize teslim edilecek
Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, 356 tane Kargu-2'nin güvenlik güçlerimize teslim edileceğini duyurdu. Terörle mücadelede önemi bir yer edinecek olan bu Kamikaze İHA'lar irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla yeni bir atılım olacak.
Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan sözleşme kapsamında güvenlik güçlerimize 356 tane Kargu-2 teslim edileceğini bildirdi.
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demir, “Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz.” dedi.
Paylaşımına bir de video ekleyen İsmail Demir, şu notu düştü:
“STM ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek.”
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Teröristlerin yeni korkuları olacaklar: Kamikaze Mini İHA’lar güvenlik güçlerimize teslim edilecek
- Bakan Akar: Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere PKK'nın eline geçmektedir
- CHP'den asansör skandalı büyüyor: Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberi vardı
- Daha uygun fiyata saç ekimi yapan seyyar saç ekiciler sektöre darbe vuruyor
- Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle de İsrail'e! Türk donanması araştırma gemilerini uzaklaştırdı