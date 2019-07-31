Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında bölgede arama yapan güvenlik güçlerince, ağaçların arasına gizlenmiş çuvallarda 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı, kalaşnikof, 101 uçaksavar mühimmatı ve 418 biksi makineli tüfek mühimmatı bulundu.
(AA)
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