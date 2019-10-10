Teröristleri vurduk diye ağlayan HDP'ye Bayraktar'tan sert cevap!

Baykar Müdürü Selçuk Bayraktar, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Twitter'da Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermesini eleştirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Selçuk Bayraktar'ı hedef gösterip iğrenç bir paylaşımda bulunmuştu.

Twitter hesabından söz konusu açıklamalara tepki gösteren Bayraktar ise, "Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.