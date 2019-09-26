Teröristlere toz kondurmadılar

  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6944
  • Euro
    6,2432
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'cü Fatih Gürsul'u masum ilan etti! Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'cü Fatih Gürsul'u masum ilan etti!
Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi
PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden 57 günlük takiple vuruldu PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden 57 günlük takiple vuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor
IMF'nin yeni başkanı belirlendi IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Baş: Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Baş: Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor
Çiğ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor Çiğ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor
Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu
Taşıt kredisinde fırsat: Üç kamu bankası anlaştı Taşıt kredisinde fırsat: Üç kamu bankası anlaştı
Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım
Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
Şair Nurullah Genç: Şiir bir medeniyet meselesidir Şair Nurullah Genç: Şiir bir medeniyet meselesidir
'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde 'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde
Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp’ın raporu açıklandı: Boğulduktan sonra gömülmüş Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp’ın raporu açıklandı: Boğulduktan sonra gömülmüş
Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu
Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı
Konya’da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı Konya’da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: S-400 olayı ilişkilerimizi kesinlikle bozmamalı Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: S-400 olayı ilişkilerimizi kesinlikle bozmamalı
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:31

Teröristlere toz kondurmadılar

Binlerce dönüm yeşil alanı yok eden yangınları üstlenen PKK için CHP’li belediye başkanları seferber oldu. İzmir’de Tunç Soyer’in ardından, Muğla’nın CHP’li başkanı Gürün’ün de tuhaf gerekçelerle örgütü kınama önergesini reddettiği ortaya çıktı.   

Türkiye’nin yurtiçinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya üst üste ağır darbeler indirdi. Güvenlik güçleri teröristlere nefes aldırmazken, PKK’nın siyasi kolu HDP aracılığıyla çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’daki onurlu direnişi Kandil’deki elebaşılarını köşeye sıkıştırdı. Ankara’nın kararlı tutumu ve vatandaşların desteği karşısında ne yapacağını şaşıran PKK, orman ve fabrikaları kundaklayarak dikkat dağıtmaya çalıştı. Başta İstanbul olmak üzere bir çok şehir fabrika, atölye ve iş makineleri kundaklayan teröristler, Ege ve Akdeniz’de binlerce dönüm yeşil alanı küle çevirdi. Eli kanlı örgüt yangınları tek tek üstlendi. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “PKK'yla orman yangınlarını birleştiremem” dedi. 

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan’ın, İzmir ormanlarını küle çeviren PKK’yı lanetlenmesine yönelik verdiği önerge CHP grubunun verdiği oylarla reddedildi. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken kararın ardından kendini savunmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, “Önergede şehit ailelerine yardım edilmesi teklifi vardı. Bu yüzden kabul etmedik” ifadelerini kullandı. PKK ve destekçilerinin yüzünü güldüren karara imza atan Soyer’in ileri sürdüğü gerekçe büyük infiale neden oldu. Yine CHP’li bir belediye başkanının yönetiminde olan Muğla’da, ormanları yakan PKK’nın kınanması için verilen önerge reddedildi. CHP ve İP’li üyelerin ret oyu verdiği o skandal toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde “ormanları yakan PKK'nın kınanması için” verilen önerge CHP ve İyi Partili üyeler tarafından reddedilmişti. O toplantının görüntüleri ortaya çıktı. 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR 

Karar kadar toplantıyı yöneten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün ifadeleri dikkat çekti. Görüntülerde Gürün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Soyer’den daha tuhaf gerekler öne sürüyor. PKK’nın 'Biz yaktık' açıklamalarını görmezden gelen Gürün, kınamanın doğru olmadığını savunuyor. Gürün, ormanları PKK'nın yaktığının “kuşkulu” olduğunu belirterek “PKK'yla orman yangınlarını birleştiremem” ifadelerini kullanıyor. Soyer’in ardından Gürün’ün de PKK’yı kınatmaması, CHP’ye ve başkanlara yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Yaşananların izaha muhtaç olduğunu gözler önüne serildi. 

Güvenlik güçlerinin darbe üstüne darbe indirdiği ve katılımın sıfır seviyesine indiği PKK, son dönemde fabrika ve ormanları ateş vermeye başladı. 

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Y.H, Pendik'teki ormanı yakarken cep telefonu kameralarına böyle yakalanmıştı. 

KANDİL'iN KUNDAKÇISI SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

PKK’nın ormanları küle çevirdiği gerçeğini, CHP’li başkanlar ya görmüyor yada görmek istemiyor. Milyonlarca vatandaş televizyonlarda izledi, gazetelerde gördü. Pendik’te Aydos ormanını yakarken cep telefonu kameralarına suçüstü yakalanan Y.H. “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak” suçlarından tutuklandı. Bu duruma vatandaşlar sosyal medyada, “Kanıt var görene” şeklinde yorumlayarak tepki gösterdi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ