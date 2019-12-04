Teröristlere desteğe Baltık cevabı

Londra'daki NATO zirvesine PKK/PYD gerilimi damga vurdu. ABD ve Fransa başta olmak üzere, NATO üyesi ülkelerin terör örgütüyle mücadelede Türkiye'ye destek olacağına, onlarla müttefik gibi ilişki kurması, Türkiye'nin sabrını taşırdı. NATO'nun güney sınırlarını savunma planlarının bloke edilmesi karşısında Türkiye de, PKK/YPG'nin terör örgütü ilan edilmesini şart koşarak NATO'nun Baltık planını bloke etti.

GERİ ADIM ATILMAYACAK

Başkan Erdoğan dün Londra'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, terör örgütleri konusundaki çifte standarda son verilmedikçe, 'bloke' kararından geri adım atılmayacağını belirtti, “Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz” dedi.

TERÖRE KARŞI İLKELİ DURUŞ

“Ülkemizin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde yer alan bir uluslararası örgüt olarak NATO'nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemlidir. Ancak ittifakın bir yenilenme içinde olduğu da açıktır” ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre, NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz.”

NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ ORTAĞI

Terör, çatışma ve bunların tetiklediği düzensiz göç hareketlerinin, Avrupa Atlantik coğrafyasının tamamında istikrarı tehdit ettiğini bildiren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Ülkemiz bu vasfıyla da aslında NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine bir stratejik tabloda müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A KARŞI GEREĞİNİ YAPARIZ

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı deniz sınırını belirleyen anlaşmaya karşı NATO nezdindeki girişimlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız, gereği ne ise anında yaparız” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Bu konuyla ilgili olarak büyük ihtimalle Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir. Şu anda onlar büyükelçiyle muhatap oluyorlar. Kendilerine göre bazı şeyler söylüyorlar.Dün aldığım bir haberle de Yunanistan Başbakanı Londra'da bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de görüşme zemininde bunların hepsini konuşacağız. Bütün milletim bunu bilsin. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları, bizim Libya ile attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık. Şimdi de Meclisimize gelecek, Meclisimizden de inanıyorum ki bu kahir ekseriyetle geçecektir. Meclisimizden geçtikten sonra da bizim için bu yürürlük kazanmış demektir.”

HALKIMIZIN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Erdoğan, termik santral yatırımcısına, “Siz daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” diye seslendi.

Termik santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto edip Meclis'e geri gönderen Başkan Erdoğan, “Her şeyden önce bu erteleme talebi ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de bu talep geldi ve bu ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki yüklenici firmalar, buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler ve şimdi yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunuyorlar” diye konuştu.

VERİLEN SÜRE DOLUYOR

Erdoğan, havayı kirleten, insanların temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları ilanihaye çalıştıramayacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu: “Yapılacak olan neydi? Bu termik santrallarda daha baştan satışında bu filtrasyonun yapılması kaydı var ama siz bu karara uymazsanız, siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.”

FİLTRE ERTELEMESİ YASADAN ÇIKARILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santrallara filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin düzenlemenin, Başkan Erdoğan'ın Meclis'e iade ettiği yasa metninden çıkarılacağını bildirdi. Muş, “Plan ve Bütçe Komisyonu bugün toplanacak. İlgili madde, önergeyle yasa metninden çıkarılacak. Komisyon bunu oyladıktan sonra 5 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'a gelmesini bekliyoruz” diye konuştu. Muhalefetle de görüştüklerini bildiren Muş, “Muhalefetin, düzenlemenin kanun metninden çıkarılması yönünde talepleri söz konusu. Zaten diğer maddeler müzakere edildiği için termik santrallara ilişkin düzenlemeyi kanun metninden çıkardıktan sonra bir sorun kalmayacak. Görüşmelerin uzamasını öngörmüyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'A COŞKULU KARŞILAMA

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya giden Başkan Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakma- yan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la aracından inerek vatandaşların yanına giderek ve on- ları selamladı. Başkan Erdoğan, daha sonra Kraliçe II. Elizabeth tarafından he- yetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona iştirak etti.

ADİL ÖKSÜZ MESAJI: KARGA TULUMBA GETİRİLİR Mİ ZAMAN İÇİNDE GÖRECEĞİZ

Erdoğan, FETÖ elebaşılarından Öksüz'ün İçişleri Bakanlığı'nın düzenleyeceği bir operasyonla getirilebileceğine işaret etti.

Londra'ya hareketinden önce habercilerin FETÖ elebaşılarından Adil Öksüz'le ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, “Bu haddini, kendini bilmez malum kişi, bu ülkeden kaçmıştır ama tabii sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında” dedi.

ADRES VERİP İSTEDİK

“Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika'ya kaçıyor orada, oradan işte Almanya'ya geçiyor Almanya'da vesaire... Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef bu FETÖ'cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler.

OPERASYON SİNYALİ

Edenler yok mu? Edenler de var. Onları da zaten edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz, 'işte filanca ülke, filanca teröristi bize iade etti' diyoruz ama şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o ayrı bir konu. Onu da zaman içerisinde görürüz.”