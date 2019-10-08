Teröristlere CHP-HDP kalkanı

ABD’nin askerlerini bölgeden çekmesiyle teröristleri koruyacak kimse kalmazken, PKK/YPG’lilerin imdadına yine CHP ve HDP koştu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekâtın yanlış olacağını savundu.

SKANDAL İFADELER

Tanrıkulu, “Yeni bir savaş dalgasıyla karşı karşıyayız. Kimin toprağında kime güvenli bölge oluşturacaksınız. Savaş, insanlığa karşıdır” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, attığı tweet'le teröristlere yönelik operasyonu “TOKİ harekatı” diyerek alaya aldı.

KANDİL’İN SESİ OLDULAR

Bekaroğlu, paylaşımında “Fırat’ın doğusuna yapılacağı ilan edilen askeri harekât, terör koridorunu engellemek için mi, 2 milyon mülteciyi yerleştirmek için mi, yoksa 26,5 milyar dolarlık bir TOKİ projesi mi?” ifadelerini kullandı. Askeri harekâtı yanlış bulduklarını söyleyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise “Askeri güçle bölgede hâkimiyet sağlama hedefleri her zaman geri tepmiştir” dedi.