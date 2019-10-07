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07 Ekim 2019 Pazartesi 14:25:39 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:28:20

Teröristler sivil kıyafetlerini giydi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da ABD askerleri zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti. Kentte, ABD askerlerinin çekilmeye başladığını gören teröristler sivil kıyafetlerini giydi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.

ZIRHLI ARAÇLARLA GİTTİLER

DHA'da yer alan habere göre Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ve pikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi.  ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti

SİVİL KIYAFETLER GİYİNDİLER

İHA'daki habere göre de Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.

Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler göze çarptı.

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