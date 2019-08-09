Teröristler çukurlarını kazıyor

ABD'den gelen heyetle Milli Savunma Bakanlığı'nda 3 gün süren görüşmeler sonunda, Suriye'nin kuzeyinde barış koridoru olacak, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin mutabakatın sağlanmasının ardından PKK-PYD'nin bölgedeki hain planı drone görüntülendi.

NEYİN HAZIRLIĞI?

Amerika'nın, bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesi konusunda Türkiye'ye söz vermesine rağmen, terör örgütünün Ayn el-Arab'da hendekler kazdığı ve etrafını beton duvarlarla güçlendirdiği tespit edildi. Söz konusu görüntüler, “Mutabakata rağmen bu neyin hazırlığı” sorusunu akla getirdi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Türkiye'nin, güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD'yle koordine ve yönetimi için, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.