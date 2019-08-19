Teröristler ateş açtı, Mehmetçik anında karşılık verdi!
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimize, Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan kahramanlarımız gerekli cevabı anında vermiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT