Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'da Seri ilk 11'e dönüyor Galatasaray'da Seri ilk 11'e dönüyor
Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Göçe zorlandıkları topraklara geri dönmek istiyorlar Göçe zorlandıkları topraklara geri dönmek istiyorlar
PKK'nın 9 aylık kurbanı Muhammed bebek yürekleri dağladı PKK'nın 9 aylık kurbanı Muhammed bebek yürekleri dağladı
İran: Petrol tankerine saldırı yanıtsız kalmayacak İran: Petrol tankerine saldırı yanıtsız kalmayacak
Lord John Olav Kerr: Yeni bir referanduma gidersek AB’de kalma kararı çıkacak Lord John Olav Kerr: Yeni bir referanduma gidersek AB’de kalma kararı çıkacak
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışında favori bağımsız aday Kays Said Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışında favori bağımsız aday Kays Said
AB'nin Suriye'deki 'çözümü' çözümsüzlük AB'nin Suriye'deki 'çözümü' çözümsüzlük
Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor
Turizm payı elektronik ortamda beyan edilecek Turizm payı elektronik ortamda beyan edilecek
Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı
Serdal Adalı: Ocak ayında golcü ve orta saha transferi yapacağız Serdal Adalı: Ocak ayında golcü ve orta saha transferi yapacağız
Ahıska Türkleri ekonomiye katkı sağlıyor Ahıska Türkleri ekonomiye katkı sağlıyor
DAİB'ten ihracat artışında rekor sinyali DAİB'ten ihracat artışında rekor sinyali
Hisar-A'da seri üretime geçiliyor Hisar-A'da seri üretime geçiliyor
Belgeli meslek sahibi sayısı 750 bini aştı Belgeli meslek sahibi sayısı 750 bini aştı
Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı
İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
Büyümeye 'fon' desteği Büyümeye 'fon' desteği
Doğal gaz arz güvenliğinde Türkiye'ye 'tam puan' Doğal gaz arz güvenliğinde Türkiye'ye 'tam puan'
Göztepe'de Cameron Jerome sevinci Göztepe'de Cameron Jerome sevinci
Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçiliyor Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçiliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:15:14 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:24:42

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, terör örgütü YPG, ABD'nin verdiği milyonluk zırhlı araçları bırakıp kaçıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan YPG, ABD'den aldığı mühimmat ve askeri araçları bırakıp bölgeyi terk ediyor.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG'yi uzaklaştırırken, bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında yaklaşık 1 milyon 300 bin türk lirası üretim maliyete sahip Amerikan malı zırhlı Humvee olması da dikkatlerden kaçmadı.

Humvee ya da HMMWV olarak bilinen ABD yapımı zırhlı aracın özellikleri neler?

M998Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) askeri kullanım için üretilen 4 X 4 sınıfında AM General firması tarafından geliştirilmiş bir taşıttır. Bu taşıt daha önceden Amerikan Ordusu servisindeki M151 MUTT, M561 Gama Goat, M718A1 ve M792 model cankurtaranlar, CUCV ile diğer ülke ve ordular tarafından kullanılan hafif sınıf araçların yerine geçmiştir. Humvee daha sonra üretilecek sivil amaçlı Hummer ve SUV taşıtlarına ilham kaynağı olmuştur.

Amerikan Ordusu servisinde en az 17 farklı HMMWV tasarımı bulunmaktadır. HMMWV araçları kargo/birlik taşıma, otomatik silah platformu cankurtaran (dört adet sedyeli veya sekiz adet oturan yaralıya kadar), M220 TOW taşıyıcı, M119 obüs çekici, M-1097 Avenger Kaideye Monteli Stinger platformu, MRQ-12 doğrudan hava destek aracı, S250 barınak taşıyıcı ve diğer rollerde kullanılmaktadır. Araç normal şartlarda 76 santimetreye ya da baca aparatı ile 1.5 metreye kadar derin sulardan geçebilir.

Aracın toplam ağırlığı diğer bir opsiyonel teçhizatı olan vinç ve tamamlayıcı zırhı ile 2700 kiloyu bulur. M1025 ve M1043/M1044 tasarımları MK19 bombaatar, M2 Browning makineli tüfek, M240G/B ve M249 makineli tüfekleri ile silahlandırılabilir. Yeni üretilen M1114 gelişmiş zırhlı HMMWV modeli de bu saydığımız silahlar ile donatılmaktadır. Bazı M1114 ve M1116 gelişmiş zırhlı M1117 zırhlı güvenlik araçlarında silah operatörünün silahı araç içerisinden kumanda etmesini sağlayan CROWS sistemi takılmıştır.

Aracın imalat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon 300 bin türk lirası (220 bin dolar) olduğu bildiriliyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ