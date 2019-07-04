'Teröristle görüşme kabul edilemez'

Erdoğan, Japonya Çin ziyaretinin ardından habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'le Cenevre ofisinde anlaşma imzalamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, “BM’nin terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki 'çocuk savaşçıları bırakması' bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez” dedi.

GUTTERES'İN HABERİ YOKTUR

Erdoğan şunları söyledi: “Bu konuda biz de ilgili mercileri ciddi manada silkelemek istiyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi bir statü tanır gibi bir anlaşma imzalaması, en hafif ifadesiyle bir skandaldır. BM böyle bir skandalın altına imza koyamaz. Olacak iş değil. Ben gıyabında söylüyorum ama, BM Genel Sekreteri Guterres’in bundan haberi yoktur, böyle bir yanlışı asla yapmaz diye düşünüyorum. Silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilci Virginia Gamba’nın bu işlemini protesto etmek için BM Daimi Temsilcimiz Feridun Sinirlioğlu girişim başlattı. Döner dönmez de ilk etapta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Guterres’le konuyu ele alır. Daha sonra gerekirse ben de görüşürüm. Bu ortada bırakılacak bir konu değil.”

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlarken, “Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacağız. Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz” dedi. Erdoğan, “Orada hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmeleri kabul edilebilir bir şey değil. Zaten Güney Kıbrıs bugüne kadar hiçbir zaman hukukla hareket etmedi. AB’ye girişi şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oradan aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor. AB de dürüst hareket etmiyor. Bunların hepsi gaspçı. Burada da yaptıkları yine bu” ifadelerini kullandı.

HAFTER KORSAN KONUMUNDADIR

Libya'da Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını kaçırması ve ardından gösterilen sert tepkiler üzerine serbest bırakmasını değerlendiren Başkan Erdoğan, meşru yönetimle Türkiye'nin askeri anlaşması olduğunu belirterek , “Orada BM’nin uluslararası hukuka göre muhatabı Sarrac’tır. Hafter şu anda orada tam manasıyla korsan hareket yapmıştır; korsan konumundadır. Biz de bugüne kadar bütün görüşmelerimizi Sarrac’ın ekibiyle yaptık. Ben bugüne kadar Hafter’le muhatap olmadım. Şimdi BM’nin de buna göre adımlarını atması lazım. Şu an Sarrac ve ekibi kaybedilen yerleri her geçen gün tekrar geri alıyorlar. Kısa zamanda Libya’da da bir seçime gitme imkanı doğar. Halk kendi haklarını demokratik yollarla temsil etme imkanını yaklar” dedi.