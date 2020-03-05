  • Bist 100
    112654
  • Dolar
    6,0804
  • Euro
    6,7703
  • Altın
    321,6310
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi
Mahkeme MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi Mahkeme MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi
Afganistanda iki bölgede bomba ele geçirildi Afganistanda iki bölgede bomba ele geçirildi
1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi 1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi
Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: Türkçe çok zengin bir dil Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: Türkçe çok zengin bir dil
Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak
'Nuh Tepesi' filminin gala gösterimi yapıldı 'Nuh Tepesi' filminin gala gösterimi yapıldı
'27. İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı '27. İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı
Av sezonu kapandı Av sezonu kapandı
Ailesini Yunanistan sınırında kaybeden 10 yaşındaki Menice'nin feryadını Türkiye duydu, minik Menice ailesine kavuştu Ailesini Yunanistan sınırında kaybeden 10 yaşındaki Menice'nin feryadını Türkiye duydu, minik Menice ailesine kavuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı yıkan haber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı yıkan haber
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Yunan ekibi Olympiakos Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Yunan ekibi Olympiakos
Bakan Kasapoğlu'ndan valililklere sporda şiddet genelgesi Bakan Kasapoğlu'ndan valililklere sporda şiddet genelgesi
Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 16 sivil hayatını kaybetti Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 16 sivil hayatını kaybetti
Teröristin itirafları Yunanistan'ın foyasını ortaya çıkardı! Mülteciye kapalı PKK’ya açık Teröristin itirafları Yunanistan'ın foyasını ortaya çıkardı! Mülteciye kapalı PKK’ya açık
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da memur alımında KPSS şartı aranmayacak Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da memur alımında KPSS şartı aranmayacak
Milli Savunma Bakanlığı, katil Esed rejiminin zaiyatını açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, katil Esed rejiminin zaiyatını açıkladı
Breziyalı ünlü futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı! Breziyalı ünlü futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı!
Levent Can kalp krizi geçirdi! Ünlü oyuncu yoğun bakıma Levent Can kalp krizi geçirdi! Ünlü oyuncu yoğun bakıma
İngiliz devi koronavirüs yüzünden iflas etti! Alman devi ise zorda... İngiliz devi koronavirüs yüzünden iflas etti! Alman devi ise zorda...
Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in babası 70'li yıllarda cuntadan kaçarak Türkiye'ye sığınmış Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in babası 70'li yıllarda cuntadan kaçarak Türkiye'ye sığınmış
Üniversiteli Zülal, kılıçla öldürülmüştü! Ailesi mahkemeden bunu istedi Üniversiteli Zülal, kılıçla öldürülmüştü! Ailesi mahkemeden bunu istedi
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 09:54:55 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:07:23

Teröristin itirafları Yunanistan'ın foyasını ortaya çıkardı! Mülteciye kapalı PKK’ya açık

Suriyeli 3 mültecinin hayatını kaybetmesinin ardından Yunanistan’ın PKK’lı teröristlere ve FETÖ’cülere nasıl sahip çıktığı da ortaya çıktı. Teslim olan PKK’lı terörist Nurcan Şahin, önce Lavrion kampına, ardından da nasıl PKK kamplarına katıldığını anlattı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alması üzerine çoğunluğu Suriyeli olan binlerce düzensiz göçmen Edirne’deki Yunanistan sınırına akın etti. 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarını mültecilere açmasının ardından Yunanistan’da kriz meydana geldi. Yunan askerlerinin mültecilerin üzerine açtığı sonucu 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Suriye’deki Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan, buradan da Avrupa’ya geçmek için Yunanistan sınırına giden Suriyeli mültecilerin üzerine Yunan askerlerince ateş açılması infiale neden olurken, 9 Ocak’ta teslim olan PKK’lı terörist Nurcan Şahin’in itirafları Yunanistan’ın PKK ve FETÖ’ye nasıl sahip çıktığını gözler önüne serdi.

ÖRGÜTE GİDEN YOL “LAVRİON”

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla ikna edilerek teslim olan terörist Nurcan Şahin, terör örgütü PKK’ya katılmak için 4 Şubat 2019’da Adana’dan İstanbul’a geldiğini söyledi. Terörist, İstanbul’dayken Kuzey Irak’taki bir teröristle telefonla görüştüğünü ve kendisine “Sınırı geçince Yunan polisine siyasi suçlu olduğunu söyleyerek teslim olmasını, PKK’ya katılmak için türkiye’den kaçtığını, Lavrion kampına gitmek istediğini söylemesi” talimatını verdiğini anlattı. 5 Şubat 2019 günü kaçakçılar vasıtası ile Meriç Nehrini botla geçtiğini söyleyen terörist, Yunan polisine talimat verildiği gibi ifade verdiğini itiraf etti.

FETÖ-PKK AYNI KAMPTA

Yunanistan’daki bir polis merkezinde 3 gün kaldığını söyleyen terörist, sonrasında kendisiyle birlikte Türkiye’den kaçarak Yunanistan’a giden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle birlikte Lavrion kampına götürüldüğünü anlattı. Kampa ilişkin bilgiler de veren terörist, kampta kaldıkları evlerin girişlerinde terör örgütlerine ait flama ve bayrakların olduğunu söyledi. Terörist, 15 Şubat 2019 günü bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto edilen yürüyüşe katıldığını da anlattı. Terörist Nurcan Şahin, 22 Şubat 2019’da havayoluyla başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Irak’a giderek PKK kamplarına katıldığını itiraf etti. 15 Ocak’ta mahkemeye çıkarılan Nurcan Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yenişafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER