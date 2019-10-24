Teröristi gizlice tedavi etmiş

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltına alındıktan sonra, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştı. Mızraklı’nın terör örgütüne yaptığı yardımlar, teslim olan bir teröristin tanık beyanında yer aldı.

AMELİYAT EDİP BIRAKTI

Üç yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan “Bermal” kod isimli PKK’lı H.B.A, ifadesinde, asıl mesleği doktorluk olan Mızraklı'nın, tedavi ettiği bir teröristi güvenlik güçlerine teslim etmediğini anlattı. H.B.A’nın “Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip, serbest kalmasını sağladı” beyanında bulunduğu öğrenildi. Nöbetçi hâkimliğin Mızraklı'ya ilişkin verdiği tutuklama gerekçesinde şöyle denildi:

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

“Tanık H.B.A'nın, Mızraklı'nın yaralı teröristi tedavi ederek, taburcu edip serbest kalmasına ilişkin beyanı. 677 sayılı KHK’yla kapatılan ve terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir olduğu değerlendirilen Sarmaşık Derneği'nin 6 yıl süreyle genel başkanlığını yürütmesi. Terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine, örgütün eylem ve faaliyetlerinin övüldüğü etkinliklere katılması dikkate alınarak, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delilerin mevcut olması. Atılı suçun katalog suçlardan olması ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olması. Bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına karar verilmiştir.”