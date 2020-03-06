  • Bist 100
    109897
  • Dolar
    6,0859
  • Euro
    6,8623
  • Altın
    327,7630
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Bakan Soylu, Türkiye topraklarından ayrılan göçmenlerin son sayısını açıkladı Bakan Soylu, Türkiye topraklarından ayrılan göçmenlerin son sayısını açıkladı
İğrenç anne baba intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulundular! İğrenç anne baba intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulundular!
Rusya'nın Davos'u koronavirüs nedeniyle iptal edildi Rusya'nın Davos'u koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda
Salgında Çin'e alternatif oldu, ihracat koltuğunu kaptı Salgında Çin'e alternatif oldu, ihracat koltuğunu kaptı
James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı
Muhterem Nur’dan kötü haber! Bilinci kapandı Muhterem Nur’dan kötü haber! Bilinci kapandı
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan flaş koronavirüs açıklaması THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan flaş koronavirüs açıklaması
Birlikte yaşadığı 57 yaşındaki adamı baltayla öldüren genç kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Birlikte yaşadığı 57 yaşındaki adamı baltayla öldüren genç kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Belgeleri karısı paylaştı! Çin'den dünyaya bir 'Koronavirüs' şoku daha Belgeleri karısı paylaştı! Çin'den dünyaya bir 'Koronavirüs' şoku daha
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilik ekosistemine destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilik ekosistemine destek
Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki
Bakan Pakdemirli açıkladı: 331 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Bakan Pakdemirli açıkladı: 331 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Teknoparkların ihracatı 4,5 milyar doları aştı Teknoparkların ihracatı 4,5 milyar doları aştı
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak
İBB'den CHP'li vekilin kardeşine büyük rant: Maliyetinin 4 katına çıktı İBB'den CHP'li vekilin kardeşine büyük rant: Maliyetinin 4 katına çıktı
MESAM'a geçici yönetim atandı! Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar MESAM'a geçici yönetim atandı! Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar
El Kaide operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede El Kaide operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat
"Komplo teorileri koronavirüsten daha bulaşıcı" "Komplo teorileri koronavirüsten daha bulaşıcı"
Adana’da ruh sağlığı hastanesinde dehşet! Oda arkadaşı gözlerini oydu Adana’da ruh sağlığı hastanesinde dehşet! Oda arkadaşı gözlerini oydu
Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
Lübnan'da 20 bankanın varlıklarının dondurulması kararı durduruldu Lübnan'da 20 bankanın varlıklarının dondurulması kararı durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Mart 2020 Cuma 11:25:53 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:28:36

Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki

İtalya, İmralı'da yatan teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik verdi, Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "İtalya’nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığından İtalya'da Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesine çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İtalya’nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir." ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığından İtalya'da Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine çok sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır.

İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER