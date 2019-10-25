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25 Ekim 2019 Cuma 16:48:49 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 17:12:55

Terörist Sabri Ok'tan CHP'ye sitem dolu sözler!

Barış Pınarı Harekatı ile büyük kayıplara uğrayan terör örgütü PKK hırsını CHP'den çıkardı. Örgüt elebaşlarından Sabri Ok, yaptığı açıklamada CHP'yi hedef alarak "İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken ve 702 terörist de etkisiz hale getirildi.

ABD'YE 'BARIŞ PINARI HAREKATI' TEPKİSİ

Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti. ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

CHP'YE SİTEM ETTİ: VERİLEN DESTEĞİ ÇABUK UNUTTULAR

Elebaşı Ok, TBMM'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren CHP grubunu eleştirdi. Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaşa karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" dedi.

İÇİMİZ YANA YANA 'EVET' DİYECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için ''Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz'' demişti.

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