Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin tutuştu, ABD'ye yalvardı! YPG'ye büyük darbe

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu.

REJİM ÖRGÜTÜ TERK ETTİ

Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulayn'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.

Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi.

TERÖRİST FERHAT ABD, ŞAHİN TUTUŞTU, ABD'YE YALVARDI

Terörist başı Ferhat Abdi Şahin, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasıyla, "Türkiye, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve savaşı sürdürüyor. Türkiye, aşırılık yanlısı gruplarla birlikte, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı ve yok olma tehdidi altındaki Asuri kasabası Tal Termır'a girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Resulayn'da Türkiye ve Suriye orduları arasında ciddi çatışmalar yaşandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ellerinde çıkan haberlerle ilgili doğrulama bulunmadığını söyledi.

Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından ileri sürülen, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığı iddiaları sorulan Lavrov, "22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulandığı herhangi bir bölgede Suriye ve Türkiye orduları arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadım" yanıtını verdi.

Lavrov, bu tür büyük mutabakatların hayata geçirilmesi sırasında sahada küçük pürüzlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

'PYD güçler sınırdan 30 kilometre geriye çekildi'

Lavrov ayrıca, terör örgütü PYD'nin Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre geriye çekildiğini söyledi.

AA