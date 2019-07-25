Terörist Mazlum Dağ’ın dosyası kabarık çıktı, iadesi istenecek

Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yoğun diplomasi yürütüyor. Terörist Dağ'ın yargılamasının Türkiye'de yapılması için Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle karşılıklı görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Teröristin iadesine ilişkin hakkında soruşturmaların devam ettiği Diyarbakır Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar bürosunca iade talepnamesi hazırlandı.

Hazırlanan talepname teröristin katıldığı yasadışı gösteri ve eylemlere ilişkin hakkında verilen mahkeme kararları ile aleyhine verilen ifade ve teşhis tutanaklarını içeriyor. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2014 yılından beri arama kararı bulunan terörist Mazlum Dağ hakkında konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit ettiği için Başsavcılığın talebi üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince "Ülke birliği ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek" suçlarından da ayrıca yakalama müzekkeresi düzenlendi. Teröristle ilgili hazırlanan kapsamlı dosyanın iade süreciyle ilgili Irak resmi makamlarına iletilerek yargılamasının Türkiye'ye yapılması için iadesi istenecek.

Teröristin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra yargılamasının da Terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağı bildirildi. İsyan kod adlı İbrahim Dağ ile Numan kod adlı Lütfi Dağ adlı 2 kardeşi de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ hakkında, Diyarbakır 4, 5, 8, 9 ve 10. Ağır Ceza Mahkemelerinde terör örgütü adına suç işlemek, terör örgütü propagandası yapmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, suçu ve suçluyu övmek, kamu malına zarar vermek suçlarından 5 ayrı dava dosyası bulunuyor.

(Sabah)