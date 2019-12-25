25 Aralık 2019 Çarşamba 14:40:27 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:00:35
Libya'da Hafter'a ait teröristler Türk gazetecileri hedef aldı
Libya'da Hafter'a ait teröristler Türk gazetecilere ateş açtı. Gazetecilerin bulunduğu seyir halindeki araca önce havan topu ile saldıran teröristler daha sonrasında araca otomatik silahlarla saldırdı.
TM Dijital Haber Merkezi
Libya’da haber çekimi için bulunan HaberTürk çalışanı Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Hasan Dönmez terörist Hafter’in saldırısına uğradı.
Seyir halindeki araca önce havan topu ile saldıran teröristler daha sonrasında araca otomatik silahlarla saldırdı.
Türk gazetecilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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