25 Ekim 2019 Cuma 16:28:14 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 16:30:46
GSS ve SGK prim borçlarında son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı
Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı
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