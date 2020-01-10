Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak!

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye’yi zikretmeksizin “Putin’in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus’u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir.” dedi. Bölgeden gelen sıcak gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Türkiye’nin attığı adımlar uluslararası hukuka uygun, biz Rusya ve bölgeyi hukuka davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi'ne konuşan Coşkun Başbuğ, Rusya’nın, Türkiye ile vardığı ateşkes çağrısından sonra Hafter’e sahada baskı uygulayacağını belirtti. Başbuğ, “Sahadaki askeri gücün 3’te 1’ini oluşturan Rusya ağırlığını koyacak ve Hafter’in bu karara uyması yönünde baskı yaratacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hafter’in sahadaki aktörlerden görev aldığını söyleyen Coşkun Başbuğ, “Sahada Fransa, BAE, Suudi Arabistan, ABD ve çok gözükmese de İngiltere ile ilişkileri olan bir figür. Bunların hepsi Hafter üzerinden politika üretmeye çalışıyor. Sahada en aktif varlık gösteren Rusya, Hafter’e askeri anlamda ciddi destek veren yapılardan bir tanesi.” şeklinde konuştu.

“RUSYA HAFTER’E BASKI YAPACAK”

Rusya’nın sahada Hafter güçlerine baskı yapacağını belirten Başbuğ, “Putin’in Erdoğan ile anlaşmış olması Rusya’nın sahadaki etkinliğini artırıyor. Bu durum Rusya’yı diğer ülkelerin önüne geçirecek. Bizim de Libya’daki kararlılığımızı gösteriyor. Sahadaki askeri gücün 3’te 1’ini oluşturan Rusya ağırlığını koyacak ve Hafter’in bu karara uyması yönünde baskı yaratacaktır.” dedi.

Rusya’nın sahada çok etkin olduğunu sözlerine ekleyen Coşkun Başbuğ, “Erdoğan ve Putin’in saha için aldığı kararda bir aksilik yaşanacağını düşünmüyorum. Rusya sahada çok etkin, Hafter’e baskı uygulayacaktır. Rusya ile yaşanmış bir İdlib örneği var, Türkiye bu ikisini dengede tutarak Libya’da bir alan açacaktır. Libya olumlu giderse bunun İdlib’e de yansıması olur.” ifadelerini kullandı.