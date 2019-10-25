Terör örgütüne CHP kalkanı

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi ve terör devleti projesini ortadan kaldıran diplomatik zaferleri hazmedemedi. Aksünger, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullandı. Programda sunucunun “YPG terör örgütü mü” sorusuna Erdal Aksünger, “PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir” diye cevap verdi.

AÇIKLAMA PARTİ POLİTİKASI

Aksünger’in PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG için sarf ettiği, eli kanlı teröristleri ve uluslararası destekçilerini sevindiren bu skandal sözleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada, Aksünger ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösteren binlerce mesaj paylaşıldı. Aksünger, skandal sözleriyle aslında parti politikasını da dile getirdi. Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz yıllarda, “Bizim için PYD terör örgütü değil vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” demişti.

20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİLER

Barış Pınarı Harekâtı icra edilirken, terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin hastane, okul, kilise ve çocuk parkları da dahil birçok bölgeden Türkiye’deki yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu. Onlarca kişi yaralandı.