Terör örgütüne büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT’in ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle, yurtiçi ve yurtdışında kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri gece gündüz demeden, şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurtdışında da teröristlerin peşini bırakmıyor, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor.

SİHA’LAR KORKUTUYOR

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik, ekim ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 1090 terörist etkisiz hale getirildi. Başta SİHA’lar olmak üzere, Türk Savunma Sanayii tarafından üretilen yerli ve milli silahlar, operasyonların başarısını artıran en önemli etkenlerden biri oldu. Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla, 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekâtı başlatıldı. TSK'nın Suriye Milli Ordusu’yla (SMO) yürüttüğü harekâtta yaklaşık 1000 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu. Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edilerek bölge güvenli hale getiriliyor.

Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli silahlar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

21 SİVİLİ KATLETTİLER

Ekim ayında terör örgütünün saldırılarında ise 16 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivil hayatını kaybetti. Öte yandan, PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212'si tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır ve Kars’ta, son 2 günde düzenlenen operasyonlarda, 7 PKK’lı terörist öldürüldü.