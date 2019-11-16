16 Kasım 2019 Cumartesi 14:33:01 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 14:41:10
Terör örgütüne bir darbe daha! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek' ifadelerine yer verildi.
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