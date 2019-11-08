Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
MSB'den gelen açıklamada, ''Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.
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