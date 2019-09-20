Terör örgütünden kaçan kaçana

TSK unsurlarının Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de, jandarma ve özel harekat polislerinin yurt içinde terör örgütüne karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar ve Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi PKK’da paniğe neden olurken, örgütten kaçışlar da hızlandı. Geçtiğimiz haftlarda çok sayıda teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından son iki günde 7 terörist daha kamplardan kaçarak Mehmetçik’e teslim oldu.

HABUR SINIR KAPISI’NA GELDİLER

Pençe-3 Harekatı’nda yeni safhaya geçilmesinin ardından dün, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na gelen teröristler teslim oldu. 4’ü kadın 6 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öteyandan önceki gün de Hakkari’de polis ekiplerince ikna edilen PKK’lı terörist teslim olmuştu. Valilikten yapılan açıklamada teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı bildirildi.

PENÇE VE KIRAN OPERASYONLARI

Milli Savunma Bakanlığı’nca Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs’ta başlatılan “Pençe Harekatı” ile İçişleri Bakanlığı’nca Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Van’da 17 Ağustos’ta başlatılan “Kıran Operasyonu” kararlılıkla devam ediyor. Yaz aylarındaki operasyonlarda, aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da yer aldığı 396 terörist etkisiz hale getirildi. Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1064 zanlıdan HDP ve DBP’li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 132’si tutuklandı.

SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör Unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bitlis’te 16 Haziran’da ölü ele geçirilen teröristin Terörden Arananlar Listesi’nde “turuncu” kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu “Eren Karker” kod adlı Ünal Dinar olduğu saptandı. Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in Bingöl’de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı “kırmızı” kategoride aranan terörist Şerif Yakut, Bitlis’te 19 Haziran’da iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi. Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında 22 Temmuz’da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı “Şevin” kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu “Bahoz Velat” kod adlı Cihan Akalın olduğu tespit edildi.