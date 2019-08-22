Terör örgütü YPG/PKK'ya her türlü desteği verdikçe veren ABD 'Türkiye'nin yanındayız' diyor!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımına devam eden ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'nın bu saldırısını kınamaktadır. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız' denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." mesajını paylaştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olmuş, 1 askerimiz yaralanmıştı.



AA