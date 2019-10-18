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18 Ekim 2019 Cuma 17:37:30 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 17:39:42

Terör örgütü YPG/PKK'nın insan hakları ihlalleri dosyası kabarık

Suriyeli bir araştırma merkezi, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Arap, Türkmen ve Ezidilere yönelik insan hakları ihlallerini raporladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlayarak tehcir, keyfi tutuklama, yağmalama, çocukları zorla silah altına alma ve katliam gibi suçlar işlediği tespit edildi.

Suriyeli araştırma merkezi Hibir, terör örgütü YPG/PKK'nın işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin yer aldığı bir rapor yayınladı.

Rapora göre, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Türkmen, Süryani, Ezidi ve Araplara şiddet uygulayarak, demografik yapıyı değiştirme amaçlı yerlerinden etme, keyfi tutuklamalar yapma, boşaltılan evleri yağmalama, çocukları zorla silah altına alma ve katliamlar yapma gibi suçları tespit edildi.

Raporda, "Kamışlı'da demokratik hareketleri bastıran YPG/PKK, Kamışlı halkının terör örgütünün tutukladığı siyasi aktivistleri serbest bırakması için 27 Haziran 2013'de düzenledikleri protestoda ateş açtı ve aralarında 8 yaşında bir çocuğun da olduğu 8 sivili öldürdü." bilgisi yer aldı.

"Örgüt, Tel Halil köyünün merkezinde bir grup genci topluca idam etti, Haciye köyünde ise çoğu çocuk, 9 kişiyi ev baskınlarında katletti." bilgisinin yer aldığı rapora göre, YPG/PKK Kamışlı'nın güneyinde yer alan Tel Hamis'ten 40 bin sivili zorunlu göçe maruz bıraktığı aktarıldı.

YPG/PKK'lıların Kamışlı'nın Metiniye köyünde diri diri gömdüğü 20 kişinin mezarına, halkın aldığı kötü koku neticesinde ulaşıldı.

Örgüt, ayrıca Kamışlı'nın birçok köyünde yerlerinden ettiği sivillerin evlerindeki değerli eşyalara el koydu.

Tel Abyad ihlalleri

Raporda, Telabyad'da terör örgütünün sahte askeri harekatlar düzenleyip güvensizlik hissi oluşturarak, sivilleri göçe zorladığı tespit edildi.

Ayrıca raporda "Örgüt, Hamam Türkmen gibi bazı köy sakinlerini 'bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği' tehdidiyle tehcir etti." denildi.

Rapora göre, Rasulayn'da da örgüt, 2014 ve 2015 yılları boyunca El Selahiye, Tel Bilal, Şekyan, Ferisat ve civarındaki köylerde Türkmen ve Arap aileleri "DEAŞ buraya saldıracak" bahanesiyle zorunlu göçe tabi tuttu.

Köy halkından görgü tanıklarının ifadelerinin yer aldığı raporda, boşaltılan evlerin yağmalandığı ve değerli eşyaların çalındığına dair detaylı bilgiler ve mağdur ailelerin isimleri paylaşıldı.

Haseke, Münbiç, Rakka ve Deyrizor'daki insan hakları ihlalleri

Haseke'de de binlerce sivilin yerinden edildiğinin belirtildiği raporda, bir çok Arap köyünün ve içindeki evlerin yakıldığı ifade edildi.

Ayrıca YPG/PKK terör örgütünün, Haseke'nin kırsalında işgal ettiği bölgelerde Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından da tespit edilen katliamlarına örnekler verildi. Bu katliamlarda 17'si çocuk, 7'si kadın toplam 91 insanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Münbiç, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de YPG/PKK'nın benzer insan hakları ihlallerinde bulunduğuna değinilen raporda, bu bölgelerde de örgütün zorunlu göç, yağmalama, keyfi tutuklama ve infaz suçlarını işlediği vurgulandı. Özellikle Rakka'da terör örgütü tarafından katledilen tescillenmiş 164 kişi olduğu, bunların 31'inin çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.

Rapora göre, terör örgütünün insan hakları ihlalleri sadece yerel halkın maruz kaldığı ihlallerle sınırlı değil.

Sadece 2018 yılında YPG/PKK, 313 çocuğu kendi saflarında savaşmaya zorladı. Bunların yüzde 40'nın 15 yaşını geçmemiş kız çocukları olduğu ifade edildi.

YPG/PKK'nın insan hakları ihlallerinin bilançosu

SNHR'nin tespitlerine göre, YPG/PKK Suriye'de faaliyete geçtiği günden Eylül 2019'a kadar, 203'ü çocuk bin 157 sivili katletti. Örgütün işkencesi altında 47 kişi hayatını kaybederken, 631'i çocuk 2 bin 907 kişi keyfi tutuklamaya maruz kaldı. Diğer yandan 52'si çocuk bin 877 kişi örgütün işgal ettiği bölgelerde ortadan kayboldu.

(AA)

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